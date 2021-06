Fallece expresidente filipino Benigno "Noynoy" Aquino

El expresidente de Filipinas Benigno "Noynoy" Aquino, heredero de una de las más conocidas familias políticas del país, falleció este jueves a los 61 años, según informó el ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones de dicho país.

Aquino, quien gobernó el archipiélago de 2010 a 2016, fue el único hijo de la expresidenta Corazón Aquino y su esposo, el asesinado senador Benigno "Ninoy" Aquino, ambos líderes de la lucha por restaurar la democracia en el país.

Recientemente había sido internado en el Capitol Medical Center de Manila la mañana del jueves, informó la prensa local, sin revelar el motivo.

"Estoy fuera de Twitter por tristeza ante la muerte de un hombre incorruptible", escribió en la red social el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Locsin.

Calificó a Aquino como "valeroso bajo ataque armado, herido en fuego cruzado, indiferente al poder y sus regalías, y gobernó nuestro país con una extraña frialdad, pero era porque escondía tan bien sus sentimientos que parecía que no los tuviera".

