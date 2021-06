Mujeres descubren que tenían el mismo novio y se "vengan" vacacionando juntas en Turquía

Dos mujeres estadounidenses se han hecho virales durante los últimos días por elaboral un sofisticado "plan de venganza" en contra de un hombre del que supieron tiempo atrás era el novio de ambas.

Se trata de la ingeniera Kristen Bishop (33) y la agente de ventas Sophie Miller (26), quienes organizaron un costoso viaje de vacaciones a Turquía para confrontar a su infiel novio y dejarlo abandonado en pleno aeropuerto de Estambul.

Dos mujeres con el mismo novio

El antiguo novio, al que las mujeres apodaron "Adam" para proteger su identidad, estuvo saliendo con Kristen durante ocho meses, mismo tiempo en que el hombre mantuvo una relación con Sophie.

Según detalló Kennedy News, Sophie contactó a Kristen en marzo de este año a través de un mensaje de voz explicándole que había estado saliendo con Adam desde hace nueve meses. La revelación ocurrió solo cuatro días antes de un viaje que Kristen y su infiel novio tenía planeado a Turquía.

"Poco antes de partir a nuestro viaje, supe que él no estaba solo conmigo, y que había otra chica que había estado ahí desde que nos conocimos", contó Kristen. "Me dejó un mensaje de voz corto, directo al grano, que básicamente decía: 'Oye, acabo de enterarme de ti. He estado saliendo con esta persona durante nueve meses y pensé que te gustaría saber sobre mí. Llámame si tienes alguna pregunta'".

"Plan de venganza"

Después de esto ambas mujeres decidieron reunirse y comenzaron a planear su venganza, la que consistía en confrontar a Adam y viajar juntas por el país euroasiático en abril pasado.

Fue así entonces que, para no despertar sospechas, Kristen viajó junto a Adam a Turquía, mientras que Sophie tomó otro vuelo. Ya cuando todos estaban en el aeropuerto de Estambul, ambas mujeres se citaron en uno de los baños y confrontaron a su novio.

"Su reacción fue bastante asombrosa. Nunca antes se había quedado sin habla, hasta ese momento", dijo Kristen, quien le informó al sorprendido hombre que todas sus reservaciones ahora estaban a nombre de Sophie.

Tras esto, ambas abandonaron a Adam en plena terminal aérea y se dedicaron a disfrutar su viaje por destinos como la Capadocia o navegar por estrecho del Bósforo.

De vuelta a Estados Unidos, los tres protagonistas de esta historia compartieron el mismo vuelo, pero ambas mujeres no cruzaron palabra con su exnovio. "Estábamos sentadas detrás de él en el vuelo de regreso. Es un vuelo de 13 horas. Nos sentamos a charlar, reír y disfrutar del vuelo, y él escuchó cada palabra", recordó Kristen.