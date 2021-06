Hombre estrangula a su novia e intenta vender vehículo con el cadáver en el asiento trasero

Robert Miquel Johnson, un hombre de Tennessee, Estados Unidos, fue acusado de homicidio en primer grado por asesinar a su novia y tratar de vender su automóvil con el cadáver de la mujer en el asiento de la parte trasera.

El cuerpo de Pamela Paz, de 44 años, fue hallado, el 2 de mayo de 2021, en un estacionamiento de Nashville. La autopsia reveló que el hombre, de 31, estranguló y golpeó a su pareja. Luego intentó vender su vehículo un día después del crimen, informó Noticias Caracol.

Las autoridades detuvieron al sospechoso para hacerle varias preguntas. Durante el interrogatorio Johnson dio información falsa sobre el sitio en el que se encontraba el día que ocurrió el crimen.

“Fue entrevistado y proporcionó una coartada, que posteriormente se demostró que era falsa”, afirmó el Departamento de Policía Metropolitano de Nashville en un comunicado de prensa.

Posteriormente, un testigo alertó a los detectives encargados del caso que el día antes del hallazgo del cadáver de la mujer. “Johnson intentó vender su Dodge Charger con la víctima fallecida en el asiento trasero”, declaró la policía.

Hija mayor de Pamela Paz temía lo peor

Cuando los detectives aún buscaban al sospechoso, la hija de Pamela Paz ofreció unas declaraciones a la estación de noticias local WTVF, en las que expresó que su madre no merecía morir de esa manera tan violenta.

“Dijeron que luchó ‘como el infierno’ e hizo lo que pudo, porque sé que, lo que sea que haya sucedido, probablemente estaba pensando, ‘mis hijos, ¿qué voy a hacer?’”, comentó la hija de Paz, Kendall Smith, de 18 años. “Sé que luchó con todas sus fuerzas para escapar”.

También dijo que antes de enterarse de la muerte de su madre, sintió que algo no estaba bien, pues sus hermanos le dijeron que tenían varios días solos. “Mis hermanos se quedaron solos en casa desde el miércoles por la noche y me dijeron, ‘mamá no está en casa’”, relató. “Tienen 10 y 11 años y no pueden estar solos en casa durante días y días”.

La hija de Pamela organizó una campaña de GoFundMe para lograr cubrir los gastos funerarios y consiguió superar la meta de 10.000 dólares que se había propuesto. La víctima era madre soltera de cuatro hijos.

