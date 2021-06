Desconocido ataca a puñaladas a embarazada: realizan cesárea de emergencia para salvar al bebé

Valeria Kasper, una madre con cinco meses de embarazo de Georgia, Estados Unidos, fue víctima de un brutal e inesperado ataque mientras daba un paseo con su hijo de tres años. De la nada, un hombre le propinó cuatro cuchilladas, causándole graves heridas en la espalda y la barriga.

Según las autoridades, el sospechoso se acercó a Kasper mientras caminaba en un sendero, la tarde del sábado 5 de junio de 2021, y trató de “entablar una conversación” con ella.

“Mientras continuaba alejándose, el sospechoso corrió detrás de ella y la apuñaló por la espalda”, dijo el teniente David Snively, de la policía del área de Brookhaven, al noreste de Atlanta.

La mujer de 34 años sobrevivió y fue llevada de emergencia al hospital Grady Memorial, donde los médicos realizaron una cesárea para salvarle la vida al bebé que se encontraba dentro de su vientre, informó 11Alive, una estación de televisión afiliada a NBC.

La mujer y su bebé se están recuperando

A pesar de que Valeria Kasper sufrió heridas muy graves, actualmente se recupera positivamente y se espera que sobreviva. Su hijo de tres años no resultó herido y su bebé se encuentra bajo cuidados intensivos en el hospital, donde permanecerá durante los próximos meses.

Desde su habitación en el hospital, Kasper dijo a los medios locales: “Es asombroso para mí que me apuñalaran cuatro veces y que nada haya sido destruido. No le dio al bebé, no le dio al útero en absoluto. Tengo cortes superficiales en mí. Tuvieron que arreglar mi hígado y colon. No sé cómo no me perforó el pulmón”.

“Así que está bien. Es solo un milagro que yo esté viva y que mi bebé esté vivo. Entonces, estoy emocionada al hablar de eso, porque estoy aquí y estoy contenta de estar aquí”, agregó.

El sospechoso fue capturado

El Departamento de Policía de Brookhaven anunció el arresto del sospechoso, Christopher Jones, de 30 años, quien confesó el crimen sin ofrecer ningún motivo. Jones tiene un historial psiquiátrico y cree que sus problemas mentales fueron un factor, reseñó FOX 5.

Por otro lado, con el objetivo de ayudar a la familia, una amiga de Valeria Kasper decidió iniciar una campaña de GoFundMe, que está a punto de alcanzar su meta de 100.000 dólares.