Se quema la cara y pierde temporalmente la visión tras intentar un truco de belleza en TikTok

La popular estrella de la televisión australiana Tilly Whitfield, reconocida por ser una de las participantes en el programa de telerrealidad “Gran Hermano”, se quemó el rostro tras intentar un truco de belleza casero que vio en la red social TikTok.

Según escribió People en Español, la joven, de 21 años, decidió explicar a sus fanáticos el motivo de su frecuente uso de una mascarilla facial durante varios episodios del show y publicó varias imágenes de las quemaduras en su perfil de Instagram.

“Para los que están preguntando por qué tengo la mascarilla azul continuamente en el show, así es como tenía la cara una semana antes de entrar a la casa. Por eso siempre estaba maquillada y con mi piel cubierta”, escribió Whitfield en la leyenda de la publicación.

Te puede interesar "Pasen, la he matado": La macabra confesión de adulto mayor tras brutal asesinato a su esposa

Exhortó a sus seguidores a abstenerse de realizar estos trucos virales: “Este es el resultado por querer quitarme las marcas que me dejó un procedimiento de belleza que me hice en casa luego de verlo en TikTok. ¿A quién se le ocurre hacer esto? Por favor, no traten los procedimientos de belleza caseros”.

Quería quitarse unas pecas de la cara

Tilly Whitfield evitó mencionar cuál fue el tratamiento que le llevó a quemarse el rostro y en ningún momento reveló el nombre de la cuenta de dónde lo sacó. No obstante, admitió en una entrevista con el New York Times que su intención era quitarse unas pecas falsas que se había hecho, también de manera casera.

En esa misma entrevista, Whitfield aseguró que no le dijo a nadie exactamente qué era lo que le había pasado en la cara porque “sabía que quedaría como una idiota”.

Se puede apreciar en las fotografías cómo su piel sufrió graves quemaduras en el área de los pómulos luego de que intentó quitarse las marcas. Los dos procedimientos los vio en TikTok y ninguno resultó de la manera esperada.

“Terminé en el hospital con pérdida temporal de la visión debido a la inflamación. Estaba muy enferma”, reveló. “Mi cara estaba irreconocible. Dejen que los profesionales hagan estas cosas”, sentenció.

Ver cobertura completa