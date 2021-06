Video capta momento es que auto termina siendo completamente tragado por socavón

Una imagen dio que hablar en todo el mundo y apunta al momento en que un automóvil terminó siendo completamente tragado por la tierra, sin dejar rastro alguno.

El hecho, que fue registrado en un video, ocurrió al interior de un conjunto residencial en Ghatkopar, en la ciudad de Bombay, India

La situación fue descrita por la periodista Shivangi Thakur, quien sostuvo que "imágenes aterradoras del área de Ghatkoper de Mumbai, donde un automóvil desapareció en pocos segundos".

Scary visuals from Mumbai's Ghatkoper area where a car drowned in few seconds. pic.twitter.com/BFlqcaKQBo