Muere famoso polígamo indio: deja 39 viudas y al menos 127 hijos y nietos

Un polígamo y líder de una secta, quien tenía 39 esposas y por lo menos 127 hijos y nietos, murió a los 76 años en el noreste de India, informaron las autoridades.

Zionnghaka Chana, quien vivía en el apartado estado de Mizoram como patriarca de la que se supone es una de las familias más grandes del mundo, sufría diabetes e hipertensión, y expiró el domingo en un hospital.

El ministro principal de Mizoram, Zoramthanga, tuiteó el domingo de noche que el estado despidió a Chana con "el corazón dolorido".

"Mizoram y su poblado en Baktawng Tlangnuam se han convertido en una gran atracción turística del estado, gracias a esta familia", añadió Zoramthanga.

