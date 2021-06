El video de un padre indignado por las andanzas de su hijo se viralizó en las redes sociales. El joven recibía primeros auxilios luego de ser baleado en sus piernas y un brazo por policías que lo pillaron in fraganti robando vehículos.

Mientras estaba tendido en el piso de la avenida Guarujá, en la costa de Sao Paulo (Brasil) fue reconocido por su padre, quien de inmediato se enfureció por la vergonzosa situación que pudo haber sido el fin de su vida, detallan medios locales.

"¡Le damos todo!"

"Tu madre te da mucho dinero (...) para que no robes a nadie. ¿Seguirás robando a los demás? Dios me perdone por seguir hablando así. No necesitas robar a nadie. Le damos todo a este chico", sostiene el hombre visiblemente disgustado mientras su hijo permanece en el suelo.

En un momento del regaño, el padre se mete la mano en el bolsillo, saca su billetera y la lanza a un lado del chico con fuerza, lamentándose de que su madre y él le han dado todo y es así como paga.

Un policía que se encuentra en el lugar intenta apartarlo mientras continúa gritando al delincuente. Poco después sostuvo que si lo vuelve a ver con las personas equivocadas él mismo lo entregará a las autoridades.

Sorprendido in fraganti

El adolescente se encontraba con otro sujeto armado intentando robar a un conductor que transitaba por la zona. Una unidad de la Policía Militar que patrullaba cerca los sorprendió y uno de ellos quiso disparar a los agentes cuando fue neutralizado y detenido. Quiso escapar, pero lo derribaron con disparos en sus piernas.

La Secretaría de Seguridad Pública precisó que tras recibir los primeros auxilios, fue enviado al Hospital Santo Amaro. En el sitio se recuperó un arma falsa y el teléfono celular de una de las víctimas que estaban asaltando al momento de ser sorprendidos.