"Yo amaba a mi bebé": liberan a mujer que estuvo presa durante 9 años por un aborto accidental

Una mujer de El Salvador fue liberada tras pasar casi una década en la cárcel, donde cumplía una condena de 30 años que le fue impuesta luego de ser acusada de “homicidio agravado” por un aborto, que asegura fue causado involuntariamente por una caída.

En enero de 2021, el sistema judicial de El Salvador decidió permutar la pena de Sara Rogel. Luego de varias audiencias y procesos reglamentarios, Sara consiguió que un juez le otorgase la libertad condicional y salió de la cárcel este lunes 7 de junio, informó la BBC.

Sara aseguró que, cuando tenía ocho meses de embarazo, se resbaló accidentalmente un día mientras caminaba en su casa, ubicada en el departamento de Cuscatlán. "Me caí, quedé inconsciente y cuando desperté estaba en el hospital. No sabía qué pasaba, no sabía nada de mi hija, nadie me decía nada de qué era lo que sucedía conmigo", relató.

Sale de prisión Sara Rogel, la salvadoreña condenada a 30 años de cárcel por un aborto: “Yo no soy un peligro para la sociedad y mis compañeras que se han quedado allá, tampoco. Exijo justicia para ellas” pic.twitter.com/QxRg3h91tA — El HuffPost (@ElHuffPost) June 9, 2021

La acusaron de abortar a su hijo

Sara, quien tenía 18 años cuando fue arrestada en el 2013, recuerda que “cuando reaccioné ya estaba privada de libertad, sin saber qué pasaba con mis papás, qué pasaba con ella (con la bebé que había perdido)".

“A raíz del accidente sufrió la pérdida del embarazo, con una fuerte hemorragia, por la que la llevaron al hospital. Allí la acusaron de aborto y después cambiaron el tipo de delito y la condenaron por homicidio agravado a 30 años de cárcel”, detalló la activista y presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Morena Herrera, en una rueda de prensa reseñada por el diario El País.

Una versión que Sara refuta: "Yo amaba a mi bebé. Yo tenía todo lo que una madre deseaba, tener una bebé, que estaba a punto de acompañarme”.

"Recuperar mi libertad es como volver a nacer", dice Sara Rogel, una salvadoreña que recuperó su libertad tras purgar casi nueve años de cárcel de una condena a 30 por homicidio agravado luego de perder un embarazo en un accidente doméstico #AFP pic.twitter.com/NJwV7KjFZl — Agence France-Presse (@AFPespanol) June 9, 2021

La fiscalía salvadoreña apelará el fallo

“Fue muy difícil porque me di cuenta de tantas cosas ya presa. Para mí me robaron mis sueños, tanto de poder saber dónde estaba mi hija hasta terminar mis estudios, de estar lejos de mis papás, que nunca me había separado de ellos, ni de mis hermanos”, dijo ya en libertad.

A pesar de que el veredicto judicial fue motivo de gran alegría entre los familiares de Sara, la fiscalía salvadoreña anunció que apelarán la decisión.

Morena Herrera aseguró que "el proceso tendría que ir otra vez a una instancia judicial más alta y puede tardar un mes más. (...) Vamos a presionar a la fiscalía, porque no tiene sentido que recurra”.

