Se encienden alarmas por graves síntomas de variante Delta de Covid-19: puede causar sordera

La comunidad médica está en alerta por la variante Delta del Covid-19 descubierta en la India, pues los severos y agresivos síntomas de la cepa tomaron por sorpresa a especialistas de todo el mundo.

Tras la aparición de numerosos casos del “hongo negro”, que ha causado graves problemas de salud a muchos pacientes en el país surasiático; la variante -también conocida científicamente como B.1.617.2- se manifiesta en otros preocupantes síntomas en la población, informó la agencia Bloomberg.

Entre las dolencias que se han vinculado a la cepa se incluyen graves trastornos estomacales como diarrea e incluso puede causar sordera y coágulos sanguíneos que pueden provocar gangrena.

Over the last week, @SimonTownsley & I travelled around Maharashtra, visiting ten public, private, urban and rural hospitals - meeting ENT doctors, mucormycosis patients and their families



It was phenomenally difficult but we hope it will lead to changes in detection & treatment pic.twitter.com/YAzhQEFmpb