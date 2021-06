"Hongo Negro": Los mitos sobre la enfermedad que ha sido vinculada al Covid-19

El Hongo Negro llegó para desconcertar a todos. De un día para el otro apareció en el radar de todos como una nefasta consecuencia para las personas que han sido contagiadas con coronavirus.

Pero al igual que la información del Covid-19 hay muchos mitos e ideas preconcebidas sobre de qué se trata este diagnóstico, como afecta realmente a la población y cómo se contagia.

Revisa los mitos al respecto:

Apareció con el Covid-19

La posibilidad de contagiarse con el hongo mucor ha sido real todo este tiempo, solo que la mayoría de las personas ni se enteraban. Este ha sido un problema para quienes tienen sistemas inmunes débiles como trasplantados o pacientes con cáncer.

Ahora, como la mayor cantidad de las personas enfermas en centros asistenciales están contagiadas con coronavirus, se ha podido ver en estos pacientes.

No tiene cura

Desde antes de la pandemia que la fatalidad de la mucormicosis, o la infección provocada por el Hongo Negro, llega hasta 80% en aquellos pacientes que no recibieron tratamiento. La etapa en la que es diagnosticada determinará el potencial de recuperación de las personas.

Su tratamiento ya es conocido, pero requiere de equipos multidisciplinarios, ya que el hongo se aloja y daña varios sistemas a la vez. Muchas veces se debe remover, quirúrgicamente tejido dañado, como uno o ambos ojos o la mandíbula superior.

Se pega en mascarillas, balones de oxígeno y agua

No existe evidencia de que las mascarillas que debemos utilizar por norma sanitaria sean un caldo de cultivo para el Hongo Negro.

Tampoco existe evidencia sustantiva que nos haga concluir que se puede llegar a contagiar la mucormicosis por el uso de tanques de oxígeno o agua. Es más, el oxígeno puro no es un ambiente beneficioso para el crecimiento de ni un tipo de microorganismo.

Es el mismo que aparece en las cebollas

Si has visto el hongo que aparece en las cebollas o en los ajos, ya debes saber que se trata de un hongo negro, pero no son de hecho, el mismo hongo. El que aparece en estas verduras es de la familia de los Aspergillus, que pertenece a la misma familia que provoca la infección del Hongo Verde, pero aun así no son el mismo.

En cambio, si buscamos el mucor en lugares diarios, se podría encontrar en el pan con hongos, algunas frutas podridas o compost.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

