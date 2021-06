El revelador testimonio de una millonaria exmodelo porno: "Dañan los cuerpos de las personas"

Lana Rhoades, la exmodelo porno que creó su propia marca personal, confesó que su etapa dentro de la industria pornográfica le dejó secuelas emocionales. A sus 24 años, reconoció que al entrar en este negocio "era muy inocente".

“Esto va a demostrar lo ingenua que era, pero cuando me metí por primera vez en el porno no sabía que tendría que tener sexo. (...) Realmente no pensé en los actos que iba a tener que hacer para convertirme en una estrella del porno”, cita el diario El Tiempo.

Rhoades, que se hizo millonaria durante esos años, ganó gran popularidad promocionando su imagen de forma independiente, lo que le ha valido más de 15 millones de seguidores en su cuenta en Instagram.

"Gana alrededor de 30 mil dólares por publicación de Instagram y tiene dos casas, tres autos de lujo y su propio imperio comercial", afirma el diario británico Daily Star.

Lana Rhoades anuncia su embarazo

La rubia acaba de reventar las redes sociales anunciando su embarazo, algo que miles de fans celebran y otros se están volviendo nostálgicos porque dejarán de verla por un tiempo.

Sobre la industria porno a la que perteneció por algunos años, dijo que “están sucediendo cosas realmente locas que dañan los cuerpos de las personas por el resto de sus vidas”.

Indicó, aunque sin ofrecer más detalles, que hubo momentos que todavía la afectan emocionalmente, aunque no sufre secuelas físicas de aquellas experiencias.

“Hubo tres o cinco escenas que fueron realmente traumáticas para mí, ya sea que me enviaron a un set con alguien que era demasiado mayor, o me presionaron para hacer algo que tenía miedo de hacer porque era demasiado extremo”, soltó durante su podcast 3 Girls 1 Kitchen.

En la actualidad continúa creando contenido para adultos, pero a su ritmo y con sus propias ideas. Pero su carrera dará otro giro porque dio a conocer que en enero de 2022 será madre, algo que había soñado. Esta noticia viene luego de su reciente reconciliación y ruptura con el actor estadounidense Mike Majlak, quien figura como el padre del bebé.

