Futbolista con Covid-19 trata de escapar de incendio y queda colgado de la ventana de un piso 11

Un rescate de película protagonizó el futbolista uruguayo Francisco Duarte, del club Rentistas, luego de quedar colgado durante varios minutos de la ventana de un hotel en un piso 11 en Buenos Aires, Argentina.

Un incendio llenó de humo todas las salidas y el jugador no tuvo otra alternativa que intentar escapar por la ventana para pedir ayuda. El hecho ocurrió, la madrugada de 25 de mayo, en el Hotel de Las Américas situado en la calle Libertad, informó al canal Todo Noticia (TN).

"Todo estaba lleno de humo"

Duarte se encontraba aislado por dar positivo con Covid-19 al llegar al país y no podía jugar contra el Club Racing de la Copa Libertadores. Otros dos compañeros del Rentistas también se encontraban aislados en el mismo hotel pero lograron salir a tiempo.

“Estaba durmiendo y empecé a escuchar unos ruidos al lado y ahí me despierto. Estaba todo lleno de humo, quiero salir y no puedo porque había mucho humo negro y un calor que me abrazaba y no podía salir. Por suerte no entré en desesperación, mantuve un poco la calma, abrí la ventana y logré salir”, declaró el jugador a TN.

“Pude agarrar un pantaloncito y una remera, agarré mi teléfono, pero no pude mandar un mensaje, no tenía la cabeza para pensar en eso. Los bomberos llegaron muy rápido, estuve 10 minutos sin los bomberos y ahí es cuando llegan ellos”, agregó.

Los bomberos usaron un hidroelevador

El deportista tuvo que salir fuera de la habitación porque el humo estaba por todas partes. No había mucho de dónde agarrarse, así que pisó un pequeño saliente y se mantuvo aferrado a la ventana a gran altura.

“Pude abrir la ventana y pararme en un escaloncito porque no había balcón. Estuve unos 30 minutos ahí, para mi fueron como 3 o 4 días", afirmó.

Los bomberos llegaron y activaron el rescate de Duarte utilizando un hidroelevador para llegar hasta el piso 11 por la parte externa y salvar al deportista, quien gracias a gestiones diplomáticas pudo regresar a Uruguay para recuperarse.

#Incendio en Hotel de las Américas. Libertad al 1000. Fuego en el piso 11. Un hombre colgaba de la ventana acorralado por las llamas y fue rescatado por Bomberos de la Ciudad con un hidroelevador. @solotransito @AlertasTransito @SeguridadBA @jotaleonetti @rominawinner @bagliettoc pic.twitter.com/qixoE7lAdU — Emergencias BA (@EmergenciasBA) May 25, 2021

