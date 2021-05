Un afamado youtuber de Nueva Zelanda sorprendió a sus seguidores al construir un modelo de auto Lamborghini hecho completamente de cartón, respetando sus formas y particular diseño.

David Jones compartió en su canal digital todo el proceso de armando del increíble vehículo al que llamó "'Cartonghini", exhibición que ya cuenta con más de un millón de visualizaciones, donde además, mostró que salió a las calles para probar su funcionamiento.

Vendió el "Cartonghini" y donó dinero a hospital

El increíble trabajo de David Jones se basó en el diseño de un modelo de papel en miniatura que encontró en línea y que le permitió realizar su proyecto.

Así pudo armar el "Cartonghini" que mide 1,65 metros de ancho y 3,78 metros de largo, junto con contar con terminaciones similares al vehículo original, lo que causó la locura de sus seguidores.

Proceso de armado del Cartonghini

Tras disfrutar de su obra, el youtuber neozelandés optó por realizar una subasta benéfica del Lamborghini de cartón y para su sorpresa logró recaudar 10.420 dólares (7.630.566 pesos chilenos).

Esos dineros, indicó el youtuber, serán donados al Starship Children's Hospital, en Auckland, Nueva Zelanda.

"Es increíble, esperaba reunir unos 50 dólares, quizás", aseveró Jones, quien sostuvo que estaba feliz de poder donar las ganancias al recinto asistencial, donde pasó un tiempo en tratamiento contra el cáncer cuando tenía 14 años.

"Fueron personas geniales y realmente me cuidaron, así que cuando decidí lo que iba a hacer, no se me pasó por la cabeza ninguna otra organización benéfica", sentenció el joven youtuber.