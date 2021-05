El mayor iceberg del mundo, de superficie similar a la isla española de Mallorca, se separó esta semana del oeste de la Antártida, una región especialmente vulnerable al cambio climático.

Los científicos vigilaban desde hacía varios días este enorme bloque de hielo bautizado A-76, que empezó a separarse de la barrera de Ronne el 13 de mayo, según el Centro Nacional de Hielo de Estados Unidos.

El desprendimiento fue confirmado mediante las imágenes del satélite Sentinel-1 del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus, según anunció la Agencia Espacial Europea ESA.

A giant slab of ice has broken off from the frozen edge of Antarctica into the Weddell Sea, becoming the largest iceberg afloat in the world