Un total de 127 personas están desaparecidas tras naufragar su embarcación frente a las costas de Bombay, en el oeste de India, debido al impacto del ciclón Tauktae, anunció la Marina, que desplegó dos barcos y helicópteros para ayudar en la búsqueda.

El barco, que transportaba 273 personas, comenzó a navegar a la deriva el lunes mientras fuertes vientos azotaban la costa occidental de India.

Un total de 177 pasajeros pudieron ser rescatados en condiciones de mar extremadamente difíciles, precisó la Marina en Twitter.

UPDATE : 177 people rescued from Barge 305. Search Continues for 96 still missing at Bombay High. @CNNnews18 @indiannavy pic.twitter.com/qNHeFRcLmX