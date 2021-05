Un suceso que se ha viralizado en redes sociales ocurrió el jueves 13 de mayo, en Estados Unidos. Mientras Bomberos de Chicago buscaba controlar un incendio en un edificio, un gato negro apareció a través del humo.

El felino saltó al vacío para salvarse de las llamas y logró caer en el pasto antes de salir corriendo.

El gato se asomó por la ventana de un quinto piso, maulló y se lanzó frente a un público estupefacto por la acrobacia.

Cayó firme sobre el césped, dio un pequeño rebote y luego se fue corriendo como si nada hubiera pasado.

“Se fue debajo de mi auto y se escondió hasta que se sintió mejor después de un par de minutos, salió y trató de escalar por la pared para volver a entrar al edificio”, señaló Larry Langford, portavoz del departamento de Bomberos.

El gato no resultó herido, tampoco ninguna persona durante el incendio.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z