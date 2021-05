El jueves 13 de mayo un niño de 4 años fue atropellado y asesinado por un conductor mientras cruzaba la calle con su madre, el hecho ocurrió en Buenos Aires, Argentina.

Una cámara de seguridad registró el suceso ocurrido en calle Avellaneda al 2300, donde la madre intentó sin éxito afirmar el brazo de su hijo en vano y el conductor se dio a la fuga.

Testimonio de la madre

El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital Fiorito, pero murió poco después de llegar por la gravedad de las heridas que le había provocado el accidente.

“Yo vi venir el auto y Ciro me soltó la mano. Me soltó la mano, lo quise agarrar y se me escapó”, relató la mamá de la víctima, Eva Díaz, a Todo Noticias.

Gracias a la descripción que aportó, y un seguimiento por las cámaras de la zona, la policía logró determinar la patente del vehículo y dieron con su dueño.

Piden testigos

Al llegar al domicilio del sujeto, este aseguró que "habían robado el auto momentos antes de que se produjera el incidente y que, por lo tanto, no era él quien se encontraba al volante".

La familia pidió que testigos del suceso hablaran para poder llega a la verdad sobre el fallecimiento del menor.

“No nos va a devolver a nuestro hijo, pero nos va a ayudar a hacer el luto en paz”, resaltó el papá de Ciro junto a Eva y su abogado.

La causa seguirá siendo investigada por la fiscal María Alejandra Olmos Coronel de la UFI N°1 de Avellaneda.