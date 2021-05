Mustafa Qadiri, un hombre de California de 38 años, fue arrestado por gastar el dinero de ayuda por el Covid-19 que recibió del Programa de Protección de Cheques de Pago de Estados Unidos para comprarse varios autos de lujo.

El sujeto se entregó a la justicia tras ser acusado de operar cuatro empresas inexistentes, por lo que se le imputan “cuatro cargos de fraude bancario, cuatro cargos de fraude electrónico, un cargo de robo de identidad agravado y seis cargos de lavado de dinero”, reseñó el New York Post.

Los fiscales afirman que Qadiri obtuvo manera fraudulenta alrededor de 5.1 millones de dólares y es acusado de gastar el dinero en un Ferrari, un Lamborghini, un Bentley y en unas lujosas vacaciones; derroches que están expresamente prohibidos por el Programa de Protección de Cheques de Pago.

A finales de mayo de 2020, el hombre comenzó a ingeniárselas para obtener los préstamos del programa de subsidios, cuyo objetivo es ayudar a las empresas estadounidenses a pagar el salario de sus empleados durante la pandemia del coronavirus, detalló el New York Times.

“La información falsa supuestamente incluía el número de empleados a los que las empresas pagaron salarios, registros de cuentas bancarias alterados con saldos inflados y formularios de declaración de impuestos federales trimestrales ficticios”, declararon los fiscales a través de un comunicado.

