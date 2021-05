Un joven de 24 años llamado Camilo Medina se convirtió en el héroe de Calahorra, un municipio de La Rioja, España, luego de que decidiera trepar hasta un balcón en un segundo piso, donde una anciana que sufre de Parkinson estaba a punto de caerse.

Frente a la mirada de los espectadores aterrados, Camilo subió primero una escalera para alcanzar el primer balcón. Desde allí logró impulsarse hacia el segundo nivel del edificio, donde se encontraba colgando la mujer en peligro, informó Telecinco.

Providencialmente, el joven se encontraba ese día en el local de sus padres, que está ubicado justo debajo de los apartamentos. “Hace mucho tiempo que no iba a echarles una mano a mis padres, pero ayer estaba allí ayudándoles en la tienda”, dijo Camilo.

Aseguró que todo sucedió tan rápido que aún no es capaz de asimilar lo sucedido. “Entró mi padre en la tienda diciendo que había una mujer que se iba a caer del balcón y salimos todos enseguida”, relató a la prensa local.

Por su lado, uno de los vecinos colocó una camioneta justo debajo de donde se encontraba guindando la anciana, para que en caso de que no lograra sostenerse por mucho tiempo, pudiese caer a una distancia más corta.

La valentía le valió el aplauso de vecinos

“Entonces me acordé de la escalera que tenemos en la tienda y decidí que había que subir a meterla dentro de casa. Recuerdo que mi padre me dijo que no lo hiciese, que si estaba loco, pero creo que apagué el volumen del cerebro porque a partir de ese momento ya no escuché nada”, relató el joven.

Cuando logró subir a la primera planta, Camilo se percató que la anciana se encontraba encima de él: “Si intentaba subir por esa zona podía asustarse, así que busqué otra opción”.

En ese instante, el joven prefirió movilizarse hacia el otro lado de la terraza y utilizó un generador que estaba en el primer piso para poder escalar así al segundo piso. “Tuve la suerte de que había una barra en el primer nivel, que supongo que era de un antiguo toldo, y así pude ir sujetándome”, aseguró.

Tras rescatar exitosamente a la anciana, el joven Camilo se convirtió en el héroe de su localidad y ha recibido cientos de mensajes de otros ciudadanos y conocidos que han querido felicitarlo por el valiente acto.

“Yo puse en la cara de esa mujer la de cualquier familiar e hice lo mismo que hubiese hecho si hubiese sido uno de ellos. Me gustaría que si alguna vez alguien de mi familia se encuentra en alguna situación similar se encuentre con otro ‘loco’ como yo que haga algo así por los míos”, expresó.

