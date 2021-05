El cuerpo de Brandon Giovanny Tapia, un niño de 12 años que se encontraba desaparecido tras el desplome de la línea 12 del Metro de Ciudad de México, fue hallado sin vida tras ser identificado por sus familiares, quienes guardaban la esperanza de que aún estuviera vivo.

Según informó Milenio, el niño se encontraba entre las 25 víctimas que perdieron la vida durante el trágico accidente que, además, ya arroja un saldo de 79 personas heridas hasta los momentos.

Desde la noche del siniestro el 3 de mayo de 2021, la madre y la abuela de Brandon Giovanny estuvieron buscando incansablemente al niño, detalló People en Español. “¡Lo hemos buscado toda la noche y nadie sabe dónde está!”, gritó la madre, Marisol Tapia, exigiendo una respuesta de las autoridades.

Abuela y madre buscan a Giovani Hernández Tapia, de 12 años: "Lo hemos buscado toda la noche y nadie sabe donde está" #Video: Gisela Castillo pic.twitter.com/MItmq7KDgn — El Universal (@El_Universal_Mx) May 4, 2021

La mujer estaba desesperada por conocer el paradero de su hijo, pero expresó su frustración al no poder encontrar respuestas claras de los funcionarios. “No me proporcionan la lista de muertos y yo quiero saber si mi hijo está muerto”.

Marisol Tapia, madre de Brian Jovani Hernández Tapia, pide que se brinde información sobre su hijo de 13 años que viajaba en el convoy accidentado de la #Linea12 del #MetroCDMX pic.twitter.com/NkYoLLBdtS — Monica Garza (@monicagarzag) May 4, 2021

“No me dicen nada. Ya recorrí todos los hospitales y me dice que no está. Fui al hospital de Tláhuac y me dicen que a una niña ya la dieron de alta. Vengo aquí a preguntar y me dicen que a la misma niña están operando en quirófano. ¿De qué se trata?”, expresó la mujer a los medios de comunicación.

"Nada me lo devolverá": madre de Brandon

Desafortunadamente, la muerte del niño en el accidente fue confirmada desde la plataforma habilitada por el gobierno para reportar e identificar el número de personas fallecidas, hospitalizadas, desaparecidas o que sobrevivieron a la caída del tren.

En este enlace, podrás consultar las actualizaciones sobre personas atendidas, fallecidos, altas médicas y no localizados, luego del colapso de los vagones del #Metrohttps://t.co/LHhJUNNYl9 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 4, 2021

El niño “fue identificado por familiares en oficinas forenses de la institución en la alcaldía de Iztapalapa, fallecido por los hechos ocurridos en la Línea 12 del Metro”, aseguró la Fiscalía de la Ciudad de México desde Twitter.

La #FGJCDMX lamenta informar que el menor de edad Brandon Giovanny, reportado como desaparecido, fue identificado por familiares en IZP-6, fallecido por los hechos ocurridos en la línea 12 del @MetroCDMX — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 5, 2021

Por su lado, la madre de Brandon Giovanny aseguró a los medios de comunicación tras conocer la noticia que “nada me devolverá a mi hijo. Me lo mataron”.

"Tenía la esperanza de que mi hijo estuviera vivo. Estuvimos toda la noche recorriendo hospitales". Marisol, mamá de Brandon Giovanny. pic.twitter.com/gncUxqNTKZ — El Gráfico (@elgmx) May 5, 2021

“No espere ver a mi hijo en esa plancha muerto. Tenía la esperanza de que mi hijo estuviera vivo. Estuvimos toda la noche recorriendo hospitales... Ya no va a llegar a mi casa”, expresó la madre desconsolada.

Antes de fallecer, el niño de 12 años viajaba en el metro junto a su padre, quien fue identificado primero que él, cuando se venció una viga en un tramo elevado de la Línea 12, lo que provocó la caída de dos de los vagones con los pasajeros dentro.

#MetroCDMX Un tren con pasajeros salió de la vía y se descarriló en la vía elevada entre las estaciones Tezonco y Olivos de la Línea 12 del Metro, en la alcaldía Tláhuac. https://t.co/fIXolDYOB3

Vídeo tomado del C% y de la SSC de la Ciudad de México pic.twitter.com/YXzBrvSJPk — Expansión (@ExpansionMx) May 4, 2021

Todo sobre México

Todo sobre Mundo