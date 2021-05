Un verdadero calvario vive una joven de tan sólo 16 años tras sufrir con una extraña secuela que le dejó el coronavirus y que prácticamente no le permite vivir tranquila.

Es el drama que padece Verena García, quien fue diagnosticada con Covid-19 en octubre de 2020 y desde ese día quedó con una tos permanente cada 2 segundos, fenómeno que es incontrolable y que la mantiene debilitada físicamente.

Hace 7 meses que no pude hacer una vida normal

Tras ser diagnosticada con el virus, la menor comenzó a padecer esta secuela con una tos espasmódica que la incapacita para realizar las rutinas de su día a día y le impide hacer una vida normal.

La situación fue explicada por la propia adolescente oriunda de Murcia, España, quien aseveró que superó el covid, pero la secuela es peor que la enfermedad, al señalar que "desde que me diagnosticaron el Covid el 27 de octubre de 2020 empecé a toser y desde ese día no he dejado de hacerlo".

Junto con esta secuela, la niña sostuvo que "aparte padezco dolor de cabeza, mareos, inflamación articular. Por ahora, no se puede saber con claridad de dónde procede la tos, pero mi vida ha cambiado completamente".

La situación tiene en alerta a un grupo de médicos que han abordado el caso donde este padecimiento le impide a Verena incluso, comer con normalidad y dormir.

Por ahora no existe una respuesta y los primeros diagnósticos apuntan a que puede ser un problema más bien neurológico, ya que estudios indican que el coronavirus deja alrededor de 55 secuelas, siendo los cinco síntomas más persistentes la fatiga, dolor de cabeza, caida de cabello, dificultades para respirar y que merma la capacidad aeróbica.

Ver cobertura completa