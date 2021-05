Dos gemelas idénticas que nacieron en Corea del Sur, pero que fueron adoptadas en Estados Unidos, descubrieron que compartían el mismo ADN y se reencontraron luego de haber estado separadas la una de la otra durante 36 años.

Por un lado, Molly Sinert fue adoptada por una familia de Florida, mientras que su hermana gemela, Emily Bushnell, se crió en Filadelfia.

De forma extraordinaria, ambas mujeres atravesaron las etapas más importantes de sus vidas sin saber que tenían una hermana gemela idéntica a la otra y que vivían en el mismo país, reseñó El Tiempo.

Bushnell, al igual que Sinert, sabía muy poco sobre las generaciones anteriores de su familia. Por ese motivo, su hija de 11 años, Isabel la presionó para que se hiciera una prueba de ADN.

No obstante, la mujer no quiso tomar el examen, por lo que le dio permiso a Isabel para hacérselo por ella. “Quería hacer la prueba de ADN porque fue adoptada. Quería saber si tenía más familia de su lado”, dijo la hija de Bushnell al programa de televisión “Good Morning America”.

Una gran sorpresa esperaba a las gemelas

Cuando los resultados de la prueba fueron revelados, nuevas preguntas surgieron para Emily Bushnell y su hija, quienes estaban a punto de encontrar todas las respuestas que estaban buscando.

En una asombrosa coincidencia, Molly Sinert también se sometió a una prueba de ADN. Al igual que Bushnell, cuando los resultados llegaron le costó entender qué era lo que estaba pasando.

“Hice clic en el pariente cercano y no lo entendí”, dijo Sinert. “Compartes el 49,96% del ADN con esta persona. Predecimos que es tu hija. Obviamente, esto no está bien, porque nunca he entrado en labor de parto, no tengo hijos”.

Por otro lado, Bushnell aseguró que “inmediatamente se llenó un agujero en mi corazón” y explicó: "Aunque tengo familiares que me aman y me adoran y han sido absolutamente maravillosos, siempre hubo un sentimiento de desconexión. Descubrir que tenía una hermana gemela idéntica lo dejó todo muy claro. Todo tiene sentido”.

Tras enterarse de que eran hermanas gemelas, Sinert y Bushnell se pusieron en contacto y comenzaron a compartir imágenes de ambas que sólo confirmaban el extremo parecido entre las dos.

“Nuestra foto de graduación del último año... ambas llevábamos un vestido de cuentas con un estilo sin tirantes y nuestro cabello era exactamente el mismo”, recordó Bushnell. “Me di cuenta de que este es probablemente uno de los muchos momentos gemelos que descubriremos”.

Bushnell dijo: “Honestamente puedo decir eso. Me robaron los últimos 36 años de una vida que podría haber tenido con mi gemela. Pero al mismo tiempo, estoy muy agradecida y emocionada por lo que nos espera”.

