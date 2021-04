El padre Sergio Valverde Espinoza perteneciente de la parroquia Cristo Rey del Universo, en San José de Costa Rica, está causando sensación por su particular estilo para brindar la eucaristía, ya que adaptó la afamada canción "Sopa de Caracol" para llamar a los feligreses a cuidarse del coronavirus.

Con su interpretación del popular tema que hizo famoso en la década del 90 la agrupación "Banda Blanca", entrega un mensaje a usar mascarilla, cumplir las normas sanitarias y evitar contagiarse con el virus.

Su tema ya se volvió viral, ya que una de sus frases dice: "Te tienes que cuidar, te tienes que apartar, si no al hospital vas a ir a parar".

"Quise hacer algo original y la arregle un poquito"

Sobre su idea se refirió el propio cura, quien en declaraciones a Noticias Repretel de Costa Rica afirmó que quiere llegar con su mensaje sobre todo a la juventud.

"Preparé esta canción y le puse letra cristiana, letra de Dios y en este caso con una alerta por la salud. Agarré música que vi en otro lado y quise hacer algo original. La letra la escribí y arreglé un poquitito", aseveró.

Letra de la Canción del padre Sergio Valverde

Sin la mascarilla hay covid pa’ ti, covid pa’ mí

No te la vaya’ a quitar, sube, sube?

Sin la mascarilla hay covid pa’ ti, covid pa’ mí

No te la vaya a quitar, sube, sube

Te tienes que cuidar, te tienes que apartar

Si no al hospital vas a ir a parar

Y si te descuidas te hago el funeral

"Y si te descuidas te hago funeral"

Una las estrofas de la canción que más causa revuelo dice: "Y si te descuidas te hago funeral", situación que fue abordada por el padre Sergio Valverde.

"Es que así es, si nos descuidamos nos puede costar la vida de una persona", sostuvo el párroco que ya desea armar una coreografía con más personas para entregar un mensaje en plena misa.

Así interpreta el cura la canción en misa

