Dos sujetos fueron detenidos en Israel luego de ser sorprendidos subiendo un caballo al ascensor de un lujoso departamento de Tel Aviv, hecho que fue grabado por las cámaras de seguridad.

El incidente quedó al descubierto luego que uno de los residentes viera las imágenes tras lo cual se comunicó con la policía.

"No pensé que sería un problema"

En las imágenes, se ve que ambas personas llevan el caballo al edificio y luego lo suben al ascensor, se cierra la puerta y luego vuelven a salir.

El dueño del caballo dijo a la policía que “vine a visitar a un amigo. No pensé que sería un problema traer un caballo al edificio”, consignó The Times of Israel.

"No estaba escrito en ninguna parte que esté prohibido traer un caballo. No podía dejarlo afuera. Es un caballo caro y me lo habrían robado”, añadió.

Investigan si el caballo sufrió daños

Cabe señalar que tras el hecho uno de los hombres fue liberado aunque con condiciones restrictivas mientras que el segundo permanece detenido por sospecha de haber violado el arresto domiciliario por otra causa.

La policía en tanto, investiga si el caballo sufrió algún tipo de daño por lo cual han solicitado ayuda a los veterinarios del municipio.