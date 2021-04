Un cumpleaños infantil terminó en tragedia cuando el festejado, un niño de tan sólo tres años, murió sorpresivamente tras ser alcanzado por una "bala loca", tras un violento ataque a la vivienda donde se desarrollaba el encuentro en Miami , Estados Unidos.

La situación, indicó la policía local, se registró cuando individuos "equipados con varias armas semiautomáticas, incluido un rifle abrieron fuego contra la vivienda, en momentos en que sus padres y otros miembros de su familia estaban 'limpiando' el jardín"

Así uno de los tiros dio en Elijah LaFrance, quien fue trasladado a un centro asistencial, pero terminó falleciendo producto de la gravedad del impacto.

Ofrecen recompensa para dar con autores del delito

La situación generó un amplio operativo policial que busca dar con los autores de la violenta balacera, donde una mujer de 21 años también resultó herida.

Tras las primeras investigaciones, los uniformados lograron encontrar más de sesenta casquillos en el lugar.

Ante el panorama, las autoridades y familiares ofrecen una recompensa de 25.000 dólares (casi 18 millones de pesos) por cualquier información que ayude a capturar a los culpables del crimen.

Además, un primo de Elijah, Adrián Annestor, dijo que dará otros 10.000 dólares por datos al aseverar que "por favor, ayúdenos. Todavía estamos lidiando con mucho dolor. Especialmente la mamá, ella está sufriendo mucho".

A sus palabras se sumó Alfredo Ramírez III, el jefe de policía del condado de Miami-Dade, quien sentenció que "me duele el corazón, ¡los padres no deberían tener que enterrar a sus hijos! No descansaremos y utilizaremos todos los recursos disponibles para llevar a este asesino ante la justicia".