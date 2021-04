¿Qué pasó?

Debido a la pandemia, la Real Academia Española (RAE) ha aceptado varias palabras que tienen relación con el coronavirus. Algunas de ellas son:

Covidemia

Covidcidio

Covidilios

Covidesco

Covidfobia

Covidianidad

Covidioma

Sin embargo, la palabra que más llamó la atención dentro de las aceptadas para utilizar en la lengua hispanahablante es covidiota.

¿Qué significa covidiota?

Según la RAE covidiota significa: "Persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la covid". ¿Se le viene alguien a la mente?

Por ejemplo, serían covidiotas aquellas personas que participan en fiestas clandetinas, no utilizan mascarillas o derechamente no creen en la existencia de la pandemia.

"No es un término eufemístico, sino que llega directamente a las personas. Va a repercutir en los hispanohablantes, quienes en definitiva van a decidir si el término se expande", explicó el escritor e investigador Patricio Leal.

Sin embargo, no todos están contentos con la iniciativa de la RAE. El profesor Jaime Campusano señaló: "La academia no puede echar al mundo semántico palabras que recién se han gestado. No me parece, ya que en cada pandemia, cada virus o cada cosa a futuro va a tener un diccionario propio"