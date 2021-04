Un soldado colombiano y un perro fallecieron luego de que una unidad de 14 militares se intoxicara con la comida que almorzaron en un corral de la vereda Colorado en el municipio Puerto Salgar de Cundinamarca, Colombia.

El pelotón se encontraban descansando de sus labores de vigilancia en la zona y decidieron almorzar arroz con pollo "sudado". Sin embargo, casi una hora después del almuerzo varios de ellos cayeron al piso abatidos por un fuerte dolor en el estómago, reseñó El Tiempo.

El suceso quedó documentado luego de que uno de los militares, que no entendía lo que estaba ocurriendo, decidió sacar su celular para grabar a sus compañeros. Kevin Stiven Rua Godoy, un joven soldado de 19 años, fue el que sucumbió ante los síntomas más severos de la intoxicación.

Las imágenes, grabadas el 7 de abril, que se observan son angustiantes: jóvenes soldados tirados en el piso, enrollados en posición fetal mientras que otros compañeros les auxilian y les ofrecen baldes para que puedan vomitar.

“Nos mandan a formar, y el que falleció ya estaba grave, nosotros como que uy; y va uno, y el otro, y va el otro, vamos cayendo todos. A mí me da como un mareo, ganas de vomitar, no me podía mover, no podía casi respirar, necesitaba aire, estaba ido totalmente”, afirmó uno de los soldados afectados.

Una mascota que solía acompañar al pelotón, llamada Max, también comió junto a los soldados ese día y falleció después del incidente.

La madre del joven soldado busca respuestas

Inicialmente, los intoxicados fueron divididos y llevados al Hospital Diógenes Troncoso en Puerto Salgar, otros a un centro médico en La Dorada y otros fueron llevados a una unidad médica en la base aérea de Palanquero, según informó el portal La Patria.

Mientras que varios soldados lograron recuperarse y fueron dados de alta, otros, como Kevin, tuvieron que ser trasladados en helicóptero hacia el Hospital Militar de Bogotá.

Lim Nieves, la madre del joven soldado que falleció, llegó hasta el lugar donde se encontraba su hijo con un estado de salud muy delicado. De acuerdo a la señora Nieves, el Ejército no le ha dicho con claridad qué fue lo que le sucedió a su hijo.

“Cuando yo llegué allá, él estaba intubado, con suero y algunos medicamentos. A mí, el médico me dijo que la situación de él era bastante crítica. Que le estaban haciendo exámenes y que lo más posible era que tenía muerte cerebral (...), que ellos habían comido en el almuerzo algo con veneno, pero todavía los exámenes no arrojaban qué tipo de veneno era, eso me dijo el primer médico que lo vio”, expresó.

A pesar de que la investigación se mantiene en curso, la hipótesis de un posible envenenamiento no se ha confirmado.

El 12 de abril Kevin Stiven falleció en el hospital y no alcanzó a graduarse junto a sus compañeros en la ceremonia que se llevará a cabo el 30 de abril, donde la prestación del servicio que ofrecían oficialmente llegará a su fin.