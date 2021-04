Utilizando la plataforma de su trabajo, un hombre que trabajaba realizando ventas online de purificadores de agua, ducha y otros implementos similares, se dedicó a engañar y estafar a mujeres logrando recibir regalos y robándoles dinero.

En su accionar, el sujeto logró salir con 35 víctimas a la vez, a las cuales enamoró y le hacía creer que pronto se casaría con ellas.

"Voy a estar contigo el resto de mi vida"

Esta es una de las frases utilizadas por Takashi Miyagawa, de 39 años, acusado del ilícito, quien a través de la venta de los productos conocía y contactaba a las mujeres.

Así lograba entablar una relación, salía con ellas al mismo tiempo y les mentía con la fecha de su cumpleaños para recibir múltiples regalos, incluyendo dinero en efectivo y ropa.

"Voy a estar contigo el resto de mi vida" y "Quiero algo serio" forman parte de las mentiras utilizadas por este hombre, siendo uno de los últimos casos el de una mujer de 47 años.

"Sólo he visto dos veces y me besó. Le manifesté: 'No quiero hacer eso a menos que la personas con la que salga, sea alguien con quien pueda estar realmente en el futuro', y él me contestó: 'Yo también quiero algo serio. Voy a estar contigo el resto de mi vida'", relató la persona engañada al sitio Mainichi Broadcasting System (MBS).

Hombre fue arrestado y acusado de fraude

Así su engaño comenzó a quedar al descubierto, cuando las víctimas empezaron a darse cuenta de sus mentiras y se organizaron para denunciarlo en febrero pasado, ya que Miyagawa logró con sus engaños recaudar un total de 100.000 yenes (casi 700 mil pesos chilenos aproximadamente).

Así el acusado fue detenido por las autoridades y ahora enfrenta un juicio por fraude, mientras que las pericias apuntan que podría haber más mujeres estafadas.