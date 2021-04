Juju Oliveira, una mujer transexual de 30 años que se inyectó silicona industrial en la cara, se ha visto obligada a vivir con las mejillas deformadas al no poder costear la intervención quirúrgica que podría arreglar su rostro.

Explicó que en el año 2017 estuvo en una clínica clandestina, donde pagó para que le pusieran 250 ml de silicona industrial, que se esparcieron por la mejilla, la nariz, el mentón y la mandíbula, informó el portal del periódico brasileño Extra.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, Oliveira comenzó a sufrir una grave alteración en su rostro como consecuencia del producto que le inyectaron: sus mejillas se abultaron y posteriormente se han ido cayendo.

“Lamento habérmelo puesto. Creo que es importante advertir a la gente que no lo repita y no haga lo mismo. Hay un montón de travestis y transexuales que están empezando y que piensan que ponerse silicona es una maravilla. La silicona industrial no es una maravilla, sino un peligro”, dijo Oliveira.

La mujer, que vive en el municipio Passo Fundo del estado Rio Grande del Sur en Brasil, desde entonces experimenta una dramática existencia en la que sufre burlas constantes por su apariencia.

Quiere operarse

Con la esperanza de conseguir el dinero necesario para pagar la intervención quirúrgica, Juju Oliveira decidió iniciar una campaña para recaudar fondos en internet, pero esta no tuvo éxito, según reseñó The Sun.

Oliveira se dirigió a sus 38.200 seguidores en Instagram a través de un video, que luego fue eliminado, en el que anunció que había deshabilitado la página de recaudación de fondos.

En el video borrado la mujer se lamentó por el fracaso de su petición: “Hoy estoy muy triste. Sabiendo que no me operaré, que seguiré con la cara así, toda deformada. Y que la gente se seguirá burlando de mí”.

Juju alegó que no pudo recoger suficiente dinero, a pesar de que en ese momento 3.600 dólares habían sido donados a su campaña. En lugar de ahorrar en base a ese dinero, dijo que se los dio a una institución. “Este dinero lo iba a usar para mi vida, lo podía devolver, pero como era una donación, lo doné a una institución”, explicó.

De acuerdo a los informes, Oliveira recientemente tuvo que desmentir públicamente que había utilizado el dinero que ganó con su campaña de recaudación para comprar una motocicleta y joyas.