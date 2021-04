Una joven de 25 años que buscaba ayuda de una especialista terminó viviendo una verdadera "pesadilla" y ahora pide ayuda de la justicia, ya que denunció a su psicóloga por continuos y violentos acosos, extorsión, intento de abuso sexual y amenazas de muerte.

Es el caso de Agostina Anido, de 25 años, quien desde la localidad bonaerense de Villa Ballester, Argentina, solicita apoyo policial ante una causa que , según su parecer, "está dormida", ya que su "agresora es una mujer y no un hombre”.

"Vi que tenía 56 fotos mías en su computadora"

La acusada es la licenciada identificada como Noelia Zeoli, pero que se hace llamar Noelia Lugones Díaz, y que fue recomendada por una amiga de Agostina.

Sobre los momentos vividos, la víctima relató a la agencia de Noticias NA que "es muy agresiva, invasiva y controladora. Me llamaba a cualquier hora y me exigía que le diga dónde estoy. También me mandó fotos y videos obscenos, y audios subidos de tono".

Además, narró que "en una de las sesiones por Zoom, vi que tenía 56 fotos mías guardadas en su computadora que sacó de mis redes sociales", por lo que optó por dejarla, lo que generó la furia de la psicóloga.

"Ella enloqueció, tuvimos una conversación telefónica, me agredió a mí y a mi mamá. La bloquee de todas las redes y comenzaron las amenazas y extorsiones a mí y a mi familia", sostuvo Agostina.

"Se apareció varias veces en mi casa con un cuchillo"

Siguiendo con su denuncia, la mujer señaló que "ella decía que, si yo no le daba plata, iba a publicar fotos íntimas mías y con mi expareja en redes sociales. Se apareció varias veces en mi domicilio con un cuchillo".

"Quiero cog? ya, no doy más. Más mala te pones, más me rechazas y más me gustas", es uno de los mensajes que habría sido enviado por Zeoli y que en las últimas horas la propia Agostina compartió en las redes.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.