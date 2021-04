A sus 23 años una mujer al fin siente que podrá "vivir tranquila", ya que su padre, quien la violó durante 13 años, fue condenado a 20 años de cárcel tras el fallo entregado por el tribunal de la ciudad de Rosario, Argentina.

Es el caso de Enrique Ricardo Juan Pochón, de 46 años y de profesión fotógrafo, quien abusó de la menor desde los 8 hasta los 21 años y que en uno de esos ilícitos, la víctima quedó embarazada.

En el fallo se agregó que a los casos de violación, se sumó un intento de ultrajarla en el que golpeó en la cara a la joven por negarse a ser atacada sexualmente. Por ese hecho, terminó con un derrame en el ojo.

"Espero que se cague muriendo ahí"

En el veridcto, donde se decretaron 20 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual doblemente calificado y lesiones leves en carácter de autor, estuvo presente la hija afectada, quien llegó acompañada de familiares, amigos y organizaciones de mujeres que se hicieron presentes en el lugar.

Se trata de Bianca, quien tras el dictamen aseveró que "teniendo en cuenta otros casos, estoy conforme, siento que puedo respirar. Lo único que pienso es que son 20 años que voy a poder vivir tranquila y espero que se cague muriendo ahí dentro".

"Yo sé que mi historia es verdad y que mucha gente me cree, pero los que me tenían que creer son esos tres (jueces) que están ahí adentro y me creyeron. Me siento muy liberada", agregó.

Al cierre de sus palabras, la mujer sostuvo que "espero que esto sirva para que muchas chicas puedan hablar, yo siempre las voy a escuchar. Que hablen, que denuncien, que busquen ayuda y vean quiénes son los que reciben el pedido de ayuda".

"Ellos van a tratar de dar vuelta la historia"

A las palabras de la víctima, se sumó la madre y expareja de Enrique Ricardo Juan Pochón, Lorena, quien expresó que "hay que creerle a nuestras hijas, no es necesario el hombre que tenemos al lado".

Sobre lo vivido hasta julio de 2019 por su hija, la progenitora agregó que "ellos (los acusados) nos van a tratar de dar vuelta la historia. Yo no le di tregua para ninguna explicación, le creí a Bianca y lo sacamos de la casa".