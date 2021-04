En la jornada de este lunes, la policía estadounidense informó sobre un tiroteo registrado en una escuela del estado de Tennessee.

En específico, se trata de la Escuela Secundario Austin-East Magnet, ubicada en la ciudad de Knoxville, donde se está realizando un operativo policial.

"Se informaron múltiples víctimas de disparos, incluido un oficial", informó la policía de Knoxville en su cuenta de Twitter.

Además, detallaron que la investigación se encuentra en pleno desarrollo en el sector.

Las autoridades también indicaron que se abrió un sitio para que las familias se reúnan en un estadio de béisbol adyacente a la escuela secundaria.

A reunification site has been established at the baseball field behind Austin-East High School near Wilson and S. Hembree. https://t.co/zmQGzwb6cO