Trabajadores y consumidores de un local comercial en Bangkok, Tailandia, se sorprendieron al captar un animal trepando por las estanterías del lugar. A través de un registro audiovisual, el cual se hizo viral en redes sociales, se puede observar al lagarto de casi 2 metros.

Miles de usuarios compartieron el video por distintas redes sociales. En él, se puede oír a lo lejos a los espectadores gritando de terror.

“¡Las estanterías están arruinadas! Oh, Dios mío”, se puede escuchar en el video. El cual finaliza con el animal sentado tranquilamente en la cima del estante, mientras todos se ríen de la situación.

Jejene Narumpa, un cliente que estuvo presente en el hecho, comentó que pasó a la tienda por una bebida, pero luego vio al lagarto: “Quería comprar una bebida, pero el animal estaba demasiado cerca del pasillo de bebidas”.

“Son animales peligrosos, especialmente cuando están enojados, así que me quedé atrás y lo grabé en mi teléfono. Supongo que las tiendas tienen de todo, incluso para lagartijas”, señaló.

Luego del registro, un equipo de rescate llegó a la tienda, arrastrando al lagarto para llevarlo al bosque más cercano.

A pesar de desordenar todo y causar miedo en los presentes, el lagarto no comió nada. Autoridades creen que la criatura tuvo problemas para encontrar comida en la intemperie, por eso su decisión de entrar a la tienda.

