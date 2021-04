Una mujer que acudió al hospital de Campo Grande, Brasil, al enterarse de que su esposo iba a ser intubado por complicaciones del coronavirus descubrió que le era infiel. La amante resultó ser amiga de ella y todo se descubrió porque el hombre se agravó.

La esposa, de 48 años, está casada con un bombero de 52 años. Ambos tienen una hija en común, reportó Globo. El hombre la llamó para decirle que tenía Covid-19 y que se iba a internar en un centro de salud privado, pero que no acudiera a verlo pues se encontraba mejor.

Revelación

Pero la esposa decidió ir hasta el centro de salud, donde al preguntar por él le informaron que lo estaba acompañando "su novia". Impactada por lo que estaba descubriendo, la mujer se quedó en el sitio para ver frente a frente a la amante, quien resultó ser una amiga común de 57 años.

En ese momento, tuvo oportunidad de poder hablar con su esposo poco antes de agravarse y de requerir ser intubado, detalla la prensa local. El bombero admitió que, en efecto, vivía con otra pareja. "A partir de hoy, ella se encarga de mis cosas. Puedes irte", le dijo.

La mujer aseguró que los documentos, tarjetas bancarias, teléfonos y otras pertenencias de su esposo están en poder de su amante, por lo que decidió denunciar la situación.

Pelea legal

Ante las autoridades se registró el caso como preservación de derechos; sin embargo, aunque no quiso dar la cara a los medios, la nueva pareja del bombero negó poseer sus documentos.

"Sus documentos, tarjetas de crédito, celular y contraseña bancaria, se quedaron con su hija mayor, no hay nada conmigo. No sé por qué está haciendo esto en un momento tan difícil para la familia. No tengo nada que ver con eso", afirmó.

Mientras tanto, el marido infiel se encuentra en coma inducido, destaca la prensa de Brasil.