Un centenar de personas se manifestaron este miércoles frente al Congreso argentino para reclamar por la "aparición con vida" de Tehuel, un joven transgénero del que no se tiene noticias desde el 11 de marzo, en el Día Internacional de la Visibilidad Trans.

La jornada dedicada a sensibilizar en contra de la discriminación hacia las personas transgénero en el mundo, se realiza "porque estamos cansadxs de ser discriminadxs, violentadxs y hasta asesinadxs por como nos percibimxs", escribieron en la convocatoria.

"Hoy más que nunca nos preguntamos ¿Dónde está Tehuel?", agregaron.

¿Qué se sabe del caso?

El 11 de marzo, Tehuel de la Torre, de 21 años, salió de su casa en la localidad de Alejandro Korn, 60 km al sudoeste de Buenos Aires para ir a lo de un hombre, que le había ofrecido trabajar de mozo en un evento, según la denuncia de la novia del joven.

El hombre, que admitió haberlo visto esa tarde pero dijo que luego se separaron, quedó detenido luego de que se encontraran una funda de celular y una campera de Tehuel en su casa, según fuentes judiciales citadas por la prensa argentina.

Sobre el detenido pesaba una condena anterior por homicidio en 2009 y una denuncia por abuso sexual en 2020.

Otro hombre fue arrestado acusado de "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".

Un amplio operativo de rastrillaje en la vivienda del detenido y alrededores, así como en una laguna de la zona no arrojó resultados.

En el Día Internacional de la Visibilidad Trans, la familia y allegados de Tehuel realizaron otra manifestación en su barrio.

"Ya son 20 días y no sabemos nada de mi hermano. Sabemos que está habiendo allanamientos pero, para no entorpecer nada de la investigación, no nos dicen dónde. Lo último que sabemos es que fue a una entrevista de trabajo, y no volvió más", declaró Verónica, la hermana de Tehuel.