Los cuerpos de seguridad de Bucaramanga, Colombia intensificaron la búsqueda de Sara Sofía Galván, de dos años, luego de que la tía de la menor desaparecida dijese que estaba allí. Ahora la policía de la región analiza un video en el cual supuestamente aparece viva.

El periódico El Tiempo publicó el video de la pequeña y afirmó que la Policía Metropolitana de Bucaramanga lo estudia para poder determinar si la niña que aparece en las imágenes es Sara Sofía.

La policía local emitió una alerta por la desaparición de la menor luego de que se prendieron las alarmas tras las nuevas declaraciones que hizo su tía, Xiomara Galván.

“Recibí una llamada de un hombre. Me decía que la niña había sido vendida en Bucaramanga, pero que no me podía decir más porque detrás del caso había gente muy peligrosa”, dijo Galván este martes 30 de marzo de 2021, cuando la niña cumplió 2 años.

La tía no cree que la niña del video sea Sara Sofía

De acuerdo a los informes, varios testigos aseguraron haber visto a Sara Sofía la semana pasada con “una mujer de contextura delgada y morena”.

En el video, tomado de una cámara de seguridad dentro de un almacén, aparece una niña de apariencia similar a Sara Sofía, acompañada de una mujer semejante a la descrita por los testigos.

Sin embargo, la tía de la menor desaparecida en Bogotá el 15 de enero de 2021, dijo al diario Vanguardia que tiene la seguridad de que la niña que aparece en el video no es Sara Sofía.

Por otro lado, uno de los investigadores del caso indicó al medio que en el video se aprecia a la mujer pidiendo limosna, por lo que partiendo de la suposición de que la niña fue vendida por poco más de 500 dólares, alguien con la posibilidad de gastar esa cantidad y habiendo cometido un crimen de interés masivo, no mostraría a la niña para mendigar en las calles.

El investigador también determinó que la niña del video es mucho más alta que una menor de dos años y por los movimientos que hace parece ser más bien de cuatro o más años de edad.

Los padres de Sara Sofía, Carolina Galván y Nilson Díaz, fueron detenidos el pasado miércoles 24 de marzo por ser los principales sospechosos y fueron acusados por la Fiscalía de “desaparición forzada agravada”.