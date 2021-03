En prisión preventiva quedaron tres sujetos por la presunta violación de una joven durante una fiesta clandestina en Argentina, entre los cuales se encuentra el hijo de un exintendente de la localidad de Burruyacu.

"Desde que volvió de la fiesta yo la noté mal"

Erica, la madre de la joven señaló que “desde que volvió de la fiesta yo la noté mal, le empezaron a aparecer moretones. Yo le preguntaba cómo estaba y ella me decía 'estoy bien mamá, estoy bien'. Hasta que después de diez días me contó la verdad. Una de las primas la incentivó a que me diga y ahí hicimos la denuncia".

Incluso, aseguró que "en la semana vino gente a mi casa para hablar con mi hija. Le decían que no haga la denuncia, que le iban a dar mucha plata, se hacían los amigos, la querían sobornar".

"Lo que le hicieron a mi hija no se le hace a nadie. Ella ahora está como puede, no puedo decir que está bien, la está luchando", manifestó.

El hecho

El hecho habría ocurrido el pasado 6 de marzo, cuando uno de los acusados invitó a salir a la joven tras lo cual se dirigieron a un bar, pero luego decidieron ir a la casa de otro sujeto donde se realizaba una fiesta clandestina.

La joven reveló que había bebido alcohol y que decidió acostarse en una de las habitaciones. Una vez ahí, el sujeto con el que había salido habría abusado de ella al igual que los demás, consignó Clarín.

En tanto el dueño de casa, manifestó que la joven estaba alcoholizada y que había pedido acostarse en la habitación. Cuando terminó la fiesta, la encontró desvanecida y semidesnuda y a su lado había un hombre que estaba abusando de ella por lo lo cual lo echó del lugar.

El expediente señala que uno de los acusados es hijo de un exintendente y que este habría intentado pagar para que la víctima guardara silencio.