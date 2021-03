Durante un procedimiento policial en Houston, Estados Unidos, un agente disparó contra un delincuente durante una persecución, pero una bala dio en la cabeza de un bebé.

Daisha Smalls estaba fuera de su vehículo surtiendo combustible cuando un sospechoso llegó a una estación de servicio. Al intentar escapar, hizo a un lado a la mujer para huir en su automóvil, pero la policía llegó de inmediato.

Sucedió a la medianoche del pasado 3 de marzo. Un oficial logró neutralizar al delincuente, pero en esa acción la pequeña Legend, de un año de edad, fue gravemente herida. La niña viajaba en un asiento de bebé en la parte trasera del automóvil.

Las autoridades trasladaron a la víctima hasta el hospital, donde fue llevada a la unidad de cuidados intensivos pediátricos para salvarle la vida. Desde entonces, Legend se encuentra entre la vida y la muerte.

"Tuvieron que extirpar parte de su cráneo para lidiar con la inflamación de su cerebro. También tuvieron que quitar la bala”, explicó el abogado de la familia Ben Crump, en una coferencia de prensa realizada esta semana.

“Ha tenido múltiples convulsiones, más de 10 convulsiones. Todavía está luchando por su vida, pero la pequeña Legend es fuerte", agregó.

Mother of baby shot in head by Houston police speaks out: 'My son didn't deserve this.'

Daisha Smalls was pumping gas March 3 when police officers chasing a robbery suspect shot into her car, injuring her 1-year-old baby: @DohaMadani, @NBCNews.https://t.co/6RRc7hY0js pic.twitter.com/3NJqQ5AvYg