Una adulto mayor de 76 años sorprendió a muchos luego de golpear con una tabla a un sujeto que la golpeó en el rostro sin razón aparente. Fue tal la paliza que obligó al hombre a ser llevado al hospital.

Según consignaron medios locales, la mujer esperaba el cambio de semáforo en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, cuando un sujeto la golpeó en el rostro.

La respuesta de la anciana, identificada como Xiao Zhen Xie, de origen asiático, fue inmediata: le dio una golpiza que obligó a que una ambulancia se llevara a su agresor a un centro asistencial.

Transeúntes llegaron al sitio para grabar con sus celulares el momento en que el sujeto era trasladado en camilla, mientras que la víctima le recriminaba en su idioma “¿por qué me pegaste?”.

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2