¿Qué pasó?

Científicos estadounidenses han informado sobre el primer caso de un recién nacido con inmunidad al Covid-19, luego que su madre recibiera la primera dosis de la vacuna de Moderna a las 36 semanas de gestación.

La mujer es una funcionaria de salud, sin previa infección del virus, que fue inoculada como parte del grupo prioritario de vacunación en el estado de Florida. Tres semanas después dio a luz a una niña.

¿Cómo fue el hallazgo?

Los investigadores Paul Gilbert y Chad Rudnick, de la Universidad Atlantic de Florida escribieron un artículo sobre el hallazgo. Los pedíatras analizaron el cordón umbilical del bebé para ver si, al igual como ocurre con las vacunas para otras enfermedades, la madre le había traspasado los anticuerpos.

De esta forma comprobaron que los anticuerpos sí estaban presentes al momento del parto, un hito que Rudnick considera importante en cuanto a la protección de los niños contra la enfermedad a nivel mundial.

¿Qué dicen los investigadores?

"Este es solo un pequeño caso de lo que van a ser miles y miles de bebés nacidos en los próximos meses de madres que han sido vacunadas", explicó Rudnick.

"Hasta donde sabemos, esta es la primera vez en el mundo que se informa de un bebé nacido con anticuerpos después de una vacuna", afirma Gilbert.

Riesgo de infección

Sin embargo, el estudio indica que se debe seguir investigando sobre el tema, ya que aún no es posible determinar la cantidad de anticuerpos necesarios que deben estar presentes para que los bebés estén protegidos. Por lo tanto, no se puede asegurar que los recién nacidos no corran riesgo de infección.

"Son necesarios más estudios para determinar cuánto tiempo durará esta protección. Hay que establecer qué nivel o cuántos anticuerpos necesita tener un bebé para tener protección", señaló Rudnick.

