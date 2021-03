Conmoción y profundo pesar sigue generando el macabro desenlace que tuvo un joven soldado, quien fue asesinado "a sangre fría" tras intentar defender a su madre y evitar el robo de su moto en medio de un asalto en Argentina.

Yair Alan Nahuel Núñez, de 20 años, fue embestido por dos sujetos cuando salía de su casa y, en medio del ataque, recibió un impacto de bala en su cabeza que terminó con su vida.

La violenta acción ocurrió frente a sus progenitores, quienes vieron cómo su hijo era víctima del cobarde ataque que generó la reacción de sus familiares, amigos y su novia.

"Te amé y te voy a seguir amando siempre"

Ailén, la novia del soldado, publicó en Facebook una conmovedora carta dedicada a su fallecida pareja: "Te amé y te voy a seguir amando siempre mi cerdo gracias por a ver aparecido en mi vida y cambiarla para bien. Mejor persona que tú no había. No caigo y no voy a caer (...) Nos equivocamos los dos pero siempre volvíamos con todo (...) Estabas tan contento de que todo en el trabajo te estaba yendo bien lo que estabas estudiando y todo te rompías el culo por todo (sic) Te voy a extrañar voy a extrañar todo de ti mi amor. Te amo, tú sabías todo lo que yo te amaba y amo y daría todo cualquier cosa por tenerte acá de nuevo y que sea todo una pesadilla. Nada más, te súper amo mi amor, mi cerdo hermoso, me quedo con los mejores recuerdos me dejaste. Un dolor inmenso que no puedo creer por qué a ti ni soportarlo, no lo creo ni quiero creer".

Uno de los detenidos presentó una herida a bala

En cuanto a los autores del crimen, estos se encuentran detenidos y fueron identificados como Damián M. y Verónica Florencia R., ambos de 20 años.

Tras el arresto, se pudo constatar que la joven tenía una herida de bala en su hombro derecho, la cual se cree que fue provocada durante el forcejeo entre su compañero del delito y la víctima.

Además, se incautó una pistola marca Beretta calibre 9 mm con la que presuntamente se cometió el asesinato, mientras que la pareja fue imputada por el delito de "homicidio criminis causa" por matar a una persona para ocultar otro delito y bajo los cargos de "concurso real con tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego" y "portación ilegal de arma de fuego".