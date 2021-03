A un año de la muerte de Pilar Riesco, joven de 21 años, su caso sigue conmoviendo a Argentina. Debido a las confusas circunstancias del deceso, su familia sigue exigiendo justicia. Denuncian que se trata de un femicidio y que el caso debe ser investigado con perspectiva de género.

El caso

Pilar murió el 15 de marzo de 2020, dos días antes de que se decretara cuarentena por la pandemia de Coronavirus en Nueva Pompeya, al sur de Buenos Aires.

La primera hipótesis apuntó a un suicidio y se informó que la joven se habría arrojado cerca de las 16:30 horas local desde un balcón en la calle Alagón 305. Aquella hipótesis fue descartada posterior a la autopsia y la causa fue convertida a “averiguación de muerte dudosa y sospechosa de criminalidad.”

Pilar tenía marcas en sus muñecas y cuello, más otros signos de violencia. Su expareja, Patricio Leonel Reynoso (31), una década mayor que la joven, tenía en sus brazos rasguños compatibles con marcas de defensa, sin embargo, fue liberado a los 45 días de ser detenido.

La quinta sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional consideró que no existía mérito suficiente para fundamentar la prisión preventiva y procesamiento del sujeto, que en una primera instancia fue acusado de "homicidio agravado por mediar violencia de género", bajo la orden de la jueza Nacional en lo Criminal y Correccional 51, Graciela Angulo de Quinn.

El hombre tenía denuncias previas por actitudes violentas y causas vinculadas a venta de estupefacientes, además del registro grabado el 2019 de un violento episodio en el cual atacó con un palo de madera a un transporte público. El auto en el que se trasladaba Reynoso acumulaba un total de 195.675 pesos argentinos en concepto de multas.

La familia declaró que Pilar inició una relación con Patricio Lionel antes de cumplir los 18 años, y que éste tenía antecedentes de violencia y hostigamientos previos que fueron relatados por las amistades de Pilar. Sus amigas no fueron citadas a declarar. No así el caso de una testigo que aseguró presenciar el suceso.

Declaraciones de su madre

"¿A quién quieren embaucar con que mi hija se suicidó? A mi hija la mataron y yo lo voy a demostrar. A mí me hicieron creer, en primera instancia, que mi hija se había matado. ¿Sabés lo que es para una madre pensar que tu hija se suicidó?", dijo la madre de Pilar, Adriana Chiaverano (61), para la Agencia Télam.

La madre de la joven asegura que "un policía declaró que un testigo vio que forcejeaban en el balcón, pero no lo retuvieron y no tomaron en cuenta el testimonio del policía que lo contó ¿Por qué mentiría? Tampoco buscaron al testigo. Hay muchas cosas que no cierran", dijo Adriana.

"Mi hija estaba tirada en el suelo y él tardó más de media hora en bajar a verla. Ni él ni la supuesta testigo, que es la que dijo haber visto cómo se tiraba sola, llamaron al 911, por ejemplo. Y a ella las antenas del teléfono celular la ubican a 20 cuadras de ese lugar. Dijo que estaba en una terraza a 36 metros viendo todo”, argumentó.

“Yo creo que no leyeron la causa. No vieron la autopsia, las pericias ni los registros telefónicos", lamentó la madre de Pilar, añadiendo: “No tomaron en cuenta que él se pasó tres años persiguiéndola, ni que es un adicto. A mi hija la investigaron porque estuvo internada pero ¿A él lo investigaron? ¿Y las chicas a las que mi hija les contó que él la obligaba a consumir?”.

El lunes 15, a las 19 horas, la familia realizó una misa en memoria de "Pilu" en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, en Almagro. "Ahí fue bautizada, tomó su primera comunión y siempre me decía que se iba a casar allí. No pudo cumplirlo por culpa de un miserable."

"No voy a parar, esto tiene que cambiar. Quisieron que esto quedara en nada, que mi hija fuera una más. Pero no, yo voy a ir contra todos”, aseguró la madre de Pilar. “Mi hija no se suicidó y lo voy a demostrar”, sentenció.