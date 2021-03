Hicham, uno de los tres hijos de Rachid Khadla, rompió el silencio ante la justicia. Asegura, que él y sus hermanos sufrieron continuos episodios de maltrato por parte de su padre, un fanático del fitness.

"Cuando yo era muy joven, entre cinco y siete años, si estaba despierto jugando con juguetes y no debería haberlo estado, él entraba en mi habitación y traía la cuchara", recordó Hicham, de 18 años.

En el juicio, difundido por medios locales, que Rachid regularmente usaba una cuchara de madera con la que llegó a pegarle más de cien veces. En ocasiones, usaba la cuchara de pasta, con la intención de causar más daño con los dientes del utensilio.

Un contrato insólito

El hombre, de 56 años, niega los cargos de crueldad infantil que se le imputan. Mientras sus otros hijos Amira y Karim también han dado la cara sobre lo que sucedía en su casa, ubicada en Windsor, Berkshire, Reino Unido.

Amira, de 23 años, narró detalles de cómo Rachid controlaba todos sus movimientos. Supervisaba qué ropa podía usar, a quién podía ver o qué programa de televisión sintonizar.

Obsesionado con los ejercicios físicos y las dietas saludables, preparó un "contrato de por vida" que su hija debió firmar, cuyo contenido incluía que ella nunca debía engordar.

Fitness-obsessed dad made daughter sign 'contract' to never get fat https://t.co/7l0cY4aoYx pic.twitter.com/sYBJsSec8y — New York Post (@nypost) March 11, 2021

Maltratos continuos

Hicham reveló que sus maltratos los conocían sus mejores amigos y algunos maestros en la escuela, a quienes les contó lo que sufría luego de un día en que su padre intentó estrangularlo.

El peor ataque sucedió en 2019, cuando el chico pasaba la aspiradora en la casa, pero al padre no le gustó la lentitud con que hacía el trabajo, reseña The Sun.

“No podía respirar en absoluto, pensé que me estaba muriendo y traté de detenerlo. Después de unos cinco segundos se detuvo, me empujó para ponerme de pie, me golpeó unas cuantas veces más y luego continué con las tareas del hogar. Estaba muy asustado y traumatizado”, dijo Hicham.

Fue gracias a los reportes de sus maestros y amigos que Rachid fue arrestado. Escuchó todas las revelaciones de sus hijos con la cabeza inclinada, pero mantuvo su posición de negar los cargos.

Su abogado, Philip Rowlands, devolvió las acusaciones alegando que Hicham intentó agredir a su padre. "Tu padre te agarró el pecho para que no le pegaras, te golpeabas de lado a lado y en ningún momento te estranguló", argumentó el defensor.Todo sobre Reino Unido