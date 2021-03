¿Qué pasó?

Hace cinco años, un violento y terrible caso conmocionó a Rusia y al mundo, al saberse la historia de una niñera que había decapitado a una niña de cuatro años, para luego salir a las calles de Moscú con la cabeza de la víctima, exhibiendola como un trofeo.

La mujer, identificada como Gulchejra Bobokúlova, fue recluida en una clínica psiquiátrica después del violento hecho. Sin embargo, este viernes se dio a conocer que recuperará su libertad.

"Mi familia no puede sentirse segura si en el futuro Bobokúlova me encuentra a mí o a mi otra hija. Durante la investigación, ella declaró que tenía la intención de matar a toda nuestra familia", advirtió Ekaterina Mescheryakova, madre de la niña, según The Sun.

Sin embargo, los médicos rusos del hospital psiquiatrico donde fue internada opinan lo contrario, ya que fue declarada como “curada” de un "trastorno psiquiátrico crónico". Por ello, quedará libre, a pesar de un rechazo de parte de la ciudadanía rusa por el peligro que podría implicar a raíz de su historial.

Demente e inimputable

Bobokulova, de 43 años, estuvo en las calles de Moscú con la cabeza de la menor mientras gritaba consignas islámicas y diciendo que era terrorista.

Antes de ser detenida cerca de una estación de metro, con la cabeza de la niña en plena calle, la niñera amenazó con inmolarse en la vía pública y aseguró que lo había hecho para vengarse de los bombardeos ordenados por Vladimir Putin contra Siria.

Los investigadores aseguraron que Bobokúlakova sufría de esquizofrenia, por lo que fue internada. Días después, el juez del caso la declaro inimputable y demente, por lo que ordenaron un tratarmiento psiquiatrico en vez de una condena en prisión.

Si bien aún no se conoce su fecha de liberación, el hecho ya genera una oposición que reune a muchas personas, entre las que se encuentra la madre de la pequeña asesinada, Ekaterina Meascheryakova.