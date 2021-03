Una madre está en coma inducido y lucha por su vida mientras su marido y sus cinco hijos no se pueden acercar. Es la pesadilla que vive una familia de Cypress, Texas, EEUU, luego que su hija de 9 años contrajo el coronavirus en su colegio, mostrando síntomas a los pocos días.

A partir de esto, el resto de la familia también dio positivo, incluida su hija menor, con apenas 11 días de vida, la que también padece por el virus.

Victoria Gallardo, de 33 años, tomaba todas las medidas sanitarias posibles: "Mi esposa usaba guantes en su propia casa. Llevábamos mascarillas a todas partes" indicó al medio abc7news Armando, su marido.

También se preocuparon por su bebé recién nacido: "Ella desarrolló una fiebre muy alta, no quería comer, dormía mucho", indicó Armando. "Nos preocupamos mucho. No pensamos que ella lo lograría en absoluto".

“No nos vamos a rendir”

Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, la pequeña logró mejorar y estar en una situación más estable. No así Victoria.

“Es difícil ver a quién quieres así. Por eso, le pido a la gente que siga usando mascarillas” indicó Armando en un emocionante video que subió a Facebook.

"Me rompe el corazón cuando el médico dijo que no hay nada más que puedan hacer”, dijo el padre de familia. Sin embargo, no se da por vencido: "No hay manera. No nos vamos a rendir” indicó.

Victoria sigue en coma inducido luchando por su vida, mientras su familia espera que todo regrese a la normalidad.

Estados Unidos es el país con más fallecidos por Covid-19 en el mundo, superando los 530 mil decesos.

