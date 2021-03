Mientras paseaba por las costas de la provincia de Nakhon Si Thammarat, en Tailandia, una mujer encontró un raro tesoro natural. Se trata de una masa de siete kilos de vómito de ballena.

A simple vista, la pasta con fuerte olor a pescado no levanta sospechas sobre su altísimo valor. Es tan apetecible, que el mercado mundial paga más por el vómito de ballena que por el oro, detalla el Daily Mail.

Siriporn Niamrin, de 49 años, tiene la suerte a su favor. Si las sospechas de sus vecinos se confirman, la mujer podría recibir hasta 260 mil dólares por su hallazgo.

En la actualidad, Niamrin guarda la masa en un recipiente plástico, mientras llega el comprador para cambiar su vida. "Tengo suerte de haber encontrado una pieza de ese tamaño, la guardaré en mi casa y le he pedido a las autoridades que vengan a verificarla", expresó.

El vómito de ballena posee propiedades únicas que proporcionan calidad a la industria del perfume. Aunque en un principio su olor es muy desagradable, esta pasta cuando se seca produce una fragancia duradera y dulce, dos propiedades codiciadas en esta industria.

@Gidi_Traffic A woman in Thailand,Siriporn Niamrin,49,couldn't believe her luck after stumbling across almost £190,000-worth of whale vomit near her beach house.She is waiting for experts to confirm that the lump is genuine ambergris,the rare ingredient used in d perfume industry pic.twitter.com/rp9SZ85rBa