Una mujer británica soportó dos años de intensos dolores de cabeza sin recibir un diagnóstico definitivo. Los médicos escuchaban su cuadro de síntomas, pero insistían en que "todo estaba en su mente" y era algo que ella misma podría controlar.

Fue difícil para Janey Semp, de 58 años, atribuir a su voluntad el malestar que sentía, porque apenas podía caminar y un hormigueo doloroso que corría por su brazo.

“No soy del tipo de personas que entra en pánico, pero estaba un poco alarmada. Quiero decir, realmente dolió mucho y no pude averiguar qué era”, recuerda Janey, quien trabaja en una empresa eléctrica.

“Mis síntomas empeoraron, mi habla se arrastraba, mis piernas estaban débiles y podía sentir el lado derecho de mi cara caer. Sin embargo, no pasó nada”, contó al Daily Mail. Semp fue sometida a varios exámenes, pero en las imágenes no se observaba algo que revelara su enfermedad.

