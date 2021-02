Facundo Martínez, de 43 años, trabajaba con la aplicación de transporte Remis en Mendoza, Argentina. Estando en servicio se topó con un puesto de control policial, que quiso evadir por no tener los documentos en su poder.

En la zona, las autoridades llevaban a cabo un trabajo antinarcóticos, informan medios locales. Cuando los agentes de policía se acercaron al automóvil, el taxista aceleró para irse. Al momento de escapar derribó a uno de los oficiales.

Te puede interesar Encuentran muerto a exentrenador olímpico de gimnasia de EEUU acusado de agresión sexual

El policía sacó su arma de reglamento y realizó cuatro disparos, tres fallaron pero el cuarto impactó en el tórax del hombre. El automóvil, un Ford Mondeo color gris, quedó sin control y terminó estrellándose muy cerca del cruce con Salta, específicamente en la vereda sur de la calle Catamarca.

"¿Por qué no te paraste?"

Gonzalo, hermano de Facundo Matínez, publicó en Facebook los sentimientos que lo abruman luego de conocer la noticia. Se mostró indignado porque lo primero que se dijo fue que se trataba de un sospechoso delincuente.

"Anoche mataron a unos de mis hermanos de un tiro en el pecho. Y no quiero hacer juicios, sólo me queda reflexionar ante tanto dolor", escribió. "Fueron 4 disparos, y te dieron justo en el corazón, ese mismo corazón que era padre de 4 hijos ¿Por qué no te paraste?, seguro que fue un error, seguro que no tenías al día los papeles y estabas fuera del sistema", continuó.

"Hoy miro a mi madre y tengo que explicarle que ya no estás. Que saliste a trabajar en tu Remis y ya no volviste", se lamentó Gonzalo en sus redes sociales.

Por este caso hay dos policías federales detenidos en la Comisaría Tercera y se abrió una investigación para conocer cómo se dieron los hechos. El vehículo de Martínez fue revisado y no se encontraron drogas ni armas, informó la prensa.