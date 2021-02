Un video difundido en redes sociales regristró la gran explosión que se registró después de que un tren colisión con un tren, en la ciudad de Cameron, Texas, Estados Unidos.

El choque del vehículo de 18 ruedas con el tren provocó una gran columna de humo en la madrugada de este martes.

El sheriff Chris White afirmó que la colisión ocurrida en un cruce de ferrocarril de las 6:40 am no dejo personas heridas, según reportaron medios locales.

Además detalló que el tren tansportaba carbón y gasolina en sus compartimentos delanteros, lo que provocó la gran explosión.

"Afortunadamente" el material peligroso estaba un poco más atrás, señaló.

EXPLOSION VIDEO: Ryan Kyburz captured the moments when a fire cloud erupted from the already heavily smoking train and 18-wheeler in Cameron. What we know so far >> https://t.co/dROScKIrrE



**WARNING: Video contains graphic language.** pic.twitter.com/gKV20WLz25